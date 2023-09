[Loisirs] Lectures Théâtralisées Médiathèque de Barenton Barenton, 6 octobre 2023, Barenton.

[Loisirs] Lectures Théâtralisées Vendredi 6 octobre, 20h30 Médiathèque de Barenton Public adulte, entrée gratuite sur inscription obligatoire (nombre de places limité).

Interprétation de la pièce « Musée haut, musée bas » de Jean-Michel Ribes.

Médiathèque de Barenton 18 rue du Presbytère à Barenton Barenton 50720 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 79 34 74 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.barenton@msm-normandie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T21:30:00+02:00

