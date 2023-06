Exposition Terra Willy Médiathèque de Balma Balma, 18 juillet 2023, Balma.

Exposition Terra Willy 18 juillet – 4 août Médiathèque de Balma Gratuit, sans inscription

Exposition à la médiathèque de Balma du 17 juillet au 4 août

La médiathèqe de Balma présente en partenariat avec le Muséum l’exposition itinérante Terra Willy, une coproduction TAT Productions – Muséum de Toulouse – Cité de l’Espace.

Partez avec le personnage emblématique du film d’animation Terra Willy, planète inconnue !

Suite à la disparition de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il attend une mission de sauvetage et partent à la découverte de la planète, de sa faune et de sa flore. Une exposition pour sensibiliser les enfants à la découverte spatiale, des exo-planètes et du système solaire.

Horaires de la médiathèque de Balma :

Le mardi, de 15h à 19h

Le mercredi, de 9h à 18h

Le vendredi, de 15h à 19h

Le samedi, de 9h à 17h

Une coproduction TAT Productions – Muséum de Toulouse – Cité de l’Espace

Gratuit, sans inscription

Partenaires : ville de Balma

Médiathèque de Balma – 1 avenue Pierre Coupeau – 31130 Balma

bibliotheque@mairie-balma.fr – 05 61 24 92 96

—

Crédit image : Terra Willy

Médiathèque de Balma 1 avenue Pierre Coupeau 31130 BALMA, Haute-Garonne, Occitanie Balma 31130 Le Vidailhan Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-balma.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 24 92 96 »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque@mairie-balma.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T15:00:00+02:00 – 2023-07-18T19:00:00+02:00

2023-08-04T15:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00

exposition hors les murs