[Loisirs] Réduire ses déchets 2 octobre – 18 novembre Médiathèque de Bacilly En partenariat avec le service déchets de la communauté d’agglomération

Samedi 21 octobre de 10h à 12h

Le tri des déchets et leur devenir : présentation du tri sélectif et activités ludiques.

Samedi 4 novembre de 10h à 12h

Tendre vers le zéro déchet : fabrication de Bee-wrap et colliers de perles en papier.

Médiathèque de Bacilly Le bourg à Bacilly 50300 Bacilly 50530 Manche Normandie 02 33 60 62 66 bibliotheque.bacilly@msm-normandie.fr

