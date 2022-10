Conférence à Ayguesvives : « Un regard sur le Lauragais agricole des années 50 », par Sébastien Saffon Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne

Conférence à Ayguesvives : « Un regard sur le Lauragais agricole des années 50 », par Sébastien Saffon Médiathèque d’Ayguesvives, 28 octobre 2022, Ayguesvives. Conférence à Ayguesvives : « Un regard sur le Lauragais agricole des années 50 », par Sébastien Saffon Vendredi 28 octobre, 19h00 Médiathèque d’Ayguesvives Le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque d’Ayguesvives, invite à une conférence de Sébastien Saffon le vendredi 28 octobre à 19 h, dans le cadre de la Saison « Au Bonheur des Docs » Médiathèque d’Ayguesvives Place du Fort, 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:info@lecteurduval.org »}] Pour son premier rendez-vous de la saison 2022-23 des rencontres « Au Bonheur des Docs », le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque d’Ayguesvives, invite à une conférence de Sébastien Saffon, sous le titre : « Un regard sur le Lauragais agricole des années 50 », le vendredi 28 octobre à 19 h, à la Médiathèque d’Ayguesvives. > Il y sera question des mutations qui ont bouleversé l’agriculture au début des années 50 : de la transition des bœufs vers le tracteur dans les métairies, des cultures, des méthodes de travail, des lieux de commerce et de socialisation qu’étaient les marchés, des traditions et des fêtes ponctuant l’année des paysans… Quelques anecdotes authentiques émailleront cette évocation. > Sébastien Saffon, enseignant, a commencé à publier sur un blog intitulé « Les Carnets d’Emile », des extraits du journal de son grand-père, métayer dans le Lauragais dans les années 1950. Un quotidien développé ensuite dans le blog devenu participatif, augmenté de témoignages et de documents authentiques sur la profession et la vie des métayers. > A l’issue de la conférence, Sébastien Saffon présentera et signera son ouvrage « Ceux de la Borde Perdue » T1 (Il est Midi, 2022). Entrée libre. Le verre de l’amitié sera offert par la Mairie d’Ayguesvives.

Contact : info@lecteurduval.org.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T19:00:00+02:00

2022-10-28T21:00:00+02:00 Lecteur du Val

