[Loisirs] Exposition Insupportable Portable Médiathèque d’Avranches Avranches, 9 février 2024, Avranches.

[Loisirs] Exposition Insupportable Portable Une exposition pour résoudre les conflits autour du smartphone, en famille ! 9 et 24 février Médiathèque d’Avranches Visite libre ou sur rendez-vous pour les groupes, gratuit

Début : 2024-02-09T09:00:00+01:00 – 2024-02-09T09:30:00+01:00

Fin : 2024-02-24T18:00:00+01:00 – 2024-02-24T18:30:00+01:00

Quel est le lien entre les usages du smartphone des ados et leurs besoins de sociabilité ? Comment désamorcer les conflits entre parents et ados autour du smartphone ? Cette exposition mobile, ludique et interactive est une invitation à (re)créer un dialogue entre les parents et les ados autour de ce conflit majeur et de les aider à mieux se comprendre.

Médiathèque d’Avranches 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches 50300 Avranches Manche Normandie 02 33 68 33 18 http://mediatheque.msm-normandie.fr Heures d’ouverture :

mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h30 – 14h-18h

samedi : 9h30-13h – 14h-17h30

Fréquence Ecoles