[Loisirs] Gratiféria : Décorations de Noël Médiathèque d’Avranches Avranches, 2 décembre 2023, Avranches.

[Loisirs] Gratiféria : Décorations de Noël Samedi 2 décembre, 10h00, 14h00 Médiathèque d’Avranches

C’est quoi une gratiféria :

C’est un marché gratuit qui a pour but de recycler et donner une seconde vie aux différents objets

Aujourd’hui c’est la féria/foire aux décorations de Noël à la médiathèque, animée par ESSEN’SEL

Les objets déposés doivent être propres et en bon état, pas d’objets illicites ou dangereux.

Les organisateurs ne sont pas responsables des objets que vous donnez ou emportez.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

• Le matin de 10h à 13h

Dépôt des décos au 2ème étage

• L’après-midi de 14h à 17h

Ateliers fabrication de decorations de Noël à partir de matériaux récupérés, animés par Carole et Sylvie

PARTAGE et CONVIVIALITE RESPECT et COURTOISIE

Médiathèque d’Avranches 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches 50300 Avranches Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 68 33 18 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.avranches@msm-normandie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/avranches »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T13:00:00+01:00

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

