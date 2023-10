[Loisirs] Rencontre avec Frida Isberg Médiathèque d’Avranches Avranches, 16 novembre 2023, Avranches.

[Loisirs] Rencontre avec Frida Isberg Jeudi 16 novembre, 18h00 Médiathèque d’Avranches

En partenariat avec Les Amis de la bibliothèque et du livre, la librairie Mille et une pages et le Festival des Boréales.

Médiathèque d’Avranches 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches 50300 Avranches Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 68 33 18 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.avranches@msm-normandie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T19:00:00+01:00

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T19:00:00+01:00