[Jeux] L’atelier du samedi spécial Noël Médiathèque d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

[Jeux] L’atelier du samedi spécial Noël Médiathèque d’Avranches, 3 décembre 2022, Avranches. [Jeux] L’atelier du samedi spécial Noël Samedi 3 décembre, 14h30 Médiathèque d’Avranches

Sur réservation. Tout public à partir de 6 ans

Viens créer ta couronne étoilée ! Médiathèque d’Avranches 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches Avranches 50300 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:30:00+01:00

2022-12-03T16:00:00+01:00 ©Pixnio

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Médiathèque d'Avranches Adresse 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches Ville Avranches Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Médiathèque d'Avranches Avranches Departement Manche

Médiathèque d'Avranches Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avranches/

[Jeux] L’atelier du samedi spécial Noël Médiathèque d’Avranches 2022-12-03 was last modified: by [Jeux] L’atelier du samedi spécial Noël Médiathèque d’Avranches Médiathèque d'Avranches 3 décembre 2022 Avranches Médiathèque d'Avranches Avranches

Avranches Manche