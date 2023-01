Auxi lit Auxi dit Médiathèque d’Auxi-le-Château Auxi-le-Château Catégories d’Évènement: Auxi-le-Château

Auxi lit Auxi dit Lundi 20 mars, 14h00 Médiathèque d'Auxi-le-Château Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Médiathèque d'Auxi-le-Château 36 rue Roger Salengro 62390 Auxi le Château Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

0978065325 http://www.ternoiscom.fr Une médiathèque, lieu de vie avec beaucoup d’animations Auxi lit Auxi dit : un moment à partager ensemble pour écoutern échanger sur les dix mots de la langue française

