Drôle d’enquête à la médiathèque Vendredi 20 octobre, 20h00 Médiathèque d’Auterive

Drôle d’enquête dans la médiathèque vous propose une soirée de 2h30 pleine d’humour et d’énigmes étranges.

Branchez vos neurones, prenez vos loupes et venez résoudre les énigmes de culture générale qui vous mèneront à la clef du coffre de la vieille Lucienne, bibliothécaire charismatique au comportement attachant.

Élémentaire ma chère Lucienne !

Cet escape game sera animé par Nadia Cohen, de Dragons et Grenadine.

Réservation via le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75).

Modalités d’inscription : 1 personne = 1 inscription ; merci de renseigner OBLIGATOIREMENT l’âge (pour les 12-18 ans) entre parenthèses après le prénom, sous peine de voir votre inscription automatiquement refusée.

Médiathèque d’Auterive 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05.82.95.45.75 https://mediatheque.auterive-ville.fr/# [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.auterive-ville.fr/node/content/nid/373519 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T22:30:00+02:00

