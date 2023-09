Fête de la Science – Ateliers pour les p’tits scientifiques Médiathèque d’Auterive Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Fête de la Science – Ateliers pour les p’tits scientifiques Médiathèque d’Auterive Auterive, 11 octobre 2023, Auterive. Fête de la Science – Ateliers pour les p’tits scientifiques Mercredi 11 octobre, 14h30, 16h30 Médiathèque d’Auterive sur réservation (seulement pour les enfants) Dans le cadre de la 32ème édition de la fête de la Science, la médiathèque propose un atelier autour du thème du vivant.

Cet atelier sera animé par l’association Les petits débrouillards Occitanie.

Réservation (seulement pour les enfants) via le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75).

Modalités d’inscription : 1 personne = 1 inscription ; merci de renseigner OBLIGATOIREMENT l’âge entre parenthèses après le prénom, sous peine de voir votre inscription automatiquement refusée.

Un seul adulte accompagnant est autorisé. Médiathèque d’Auterive 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05.82.95.45.75 https://mediatheque.auterive-ville.fr/# [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.auterive-ville.fr/node/content/nid/365659 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

2023-10-11T16:30:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00

