Après-midi jeux – TOUT PUBLIC Médiathèque d’Auterive Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Après-midi jeux – TOUT PUBLIC Médiathèque d’Auterive Auterive, 4 octobre 2023, Auterive. Après-midi jeux – TOUT PUBLIC Mercredi 4 octobre, 14h00 Médiathèque d’Auterive Dans le cadre de la semaine bleue, venez jouer à des jeux intergénérationnels : Triomino, Jeu de l’oie, Jeu du moulin, Fermez la boîte, Time’s up family, Boggle, Bazar Bizarre, Uno.

En compagnie d’Hortense, votre ludothécaire préférée !

En partenariat avec la ludothèque du centre social d’Auterive. Médiathèque d’Auterive 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05.82.95.45.75 https://mediatheque.auterive-ville.fr/# Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:00:00+02:00

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque d'Auterive Adresse 780 Route d'Espagne 31190 AUTERIVE Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque d'Auterive Auterive latitude longitude 43.344291;1.475805

Médiathèque d'Auterive Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/