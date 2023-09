Éveil musical (3-6ans) Médiathèque d’Auterive Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Éveil musical (3-6ans) Médiathèque d’Auterive Auterive, 27 septembre 2023, Auterive. Éveil musical (3-6ans) Mercredi 27 septembre, 15h30 Médiathèque d’Auterive Dans le cadre de la 37ème édition de Jazz sur son 31, la médiathèque propose une séance d’éveil musical par Elise Bourges, avec la mise en musique de l’album « La batterie de Théophile » de Jean Claverie. Cette animation est organisée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, en partenariat avec la MDS d’Auterive. Réservation (seulement pour les enfants) via le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75). Modalités d’inscription : 1 enfant = 1 inscription ; merci de renseigner OBLIGATOIREMENT l’âge entre parenthèses après le prénom, sous peine de voir votre inscription automatiquement refusée. Médiathèque d’Auterive 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05.82.95.45.75 https://mediatheque.auterive-ville.fr/# [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.auterive-ville.fr/node/content/nid/379235 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

