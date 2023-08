La médiathèque fait sa braderie ! Médiathèque d’Auterive Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne La médiathèque fait sa braderie ! Médiathèque d’Auterive Auterive, 23 septembre 2023, Auterive. La médiathèque fait sa braderie ! Samedi 23 septembre, 10h00 Médiathèque d’Auterive La médiathèque organise sa première braderie ! De nombreux livres et CD seront proposés à prix réduit au profit de l’association auterivaine COQUELICOT ! Les paiements pourront se faire en espèces ou en chèque. Nous vous attendons nombreux sur le parvis ! Médiathèque d’Auterive 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05.82.95.45.75 https://mediatheque.auterive-ville.fr/# Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T16:00:00+02:00

