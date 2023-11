Premier bonjour à la médiathèque d’Assier Médiathèque d’Assier Assier, 3 novembre 2023, Assier.

Assier,Lot

A l’aube, nous croiserons les petites bêtes qui s’endorment et celles qui s’éveillent, le changement de la lumière sur la mer et les croissants chauds du matin qu’on partage avec son papa après le premier bisou de la journée.

Lecture avec une Crankie box et animations dédiées aux tout-petits.

Avec REISSA et Petites Mains ASL.

Entrée libre et gratuite, de 0 à 4 ans..

2023-11-03 10:30:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Médiathèque d’Assier Rue de la Pierre levée

Assier 46320 Lot Occitanie



At dawn, we’ll come across the little beasts that fall asleep and those that wake up, the changing light on the sea and the warm morning croissants shared with daddy after the first kiss of the day.

Reading with a Crankie box and entertainment dedicated to toddlers.

With REISSA and Petites Mains ASL.

Free admission, ages 0 to 4.

Al amanecer, nos encontraremos con las criaturitas que se duermen y las que se despiertan, la luz cambiante sobre el mar y los croissants calientes de la mañana que compartes con tu papá después del primer beso del día.

Lectura con una caja Crankie y actividades especiales para los más pequeños.

Con REISSA y Petites Mains ASL.

Entrada gratuita para niños de 0 a 4 años.

In der Morgendämmerung begegnen wir den kleinen Tieren, die einschlafen und denen, die aufwachen, dem Lichtwechsel auf dem Meer und den warmen Croissants, die man nach dem ersten Kuss des Tages mit seinem Vater teilt.

Lesung mit einer Crankie-Box und Animationen für Kleinkinder.

Mit REISSA und Petites Mains ASL.

Eintritt frei, von 0 bis 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Figeac