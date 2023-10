Rencontre avec… Michèle Som Médiathèque d’Arudy Arudy, 24 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Autour d’un choix de contes de Grimm, Michèle Som, germaniste de formation, vous propose de dépasser l’histoire extraordinaire pour réfléchir ensemble à sa portée pédagogique et éducative. Rdv à la Médiathèque – Tout public.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Médiathèque d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Based on a selection of Grimm’s fairy tales, Michèle Som, a Germanist by training, invites you to look beyond the extraordinary story to reflect on its pedagogical and educational implications. Meet at the Médiathèque – Open to all

A partir de una selección de cuentos de Grimm, Michèle Som, germanista de formación, le invita a mirar más allá de la extraordinaria historia y a reflexionar juntos sobre su significado pedagógico y educativo. Encuentro en la Médiathèque – Abierto a todos

Anhand einer Auswahl von Grimms Märchen schlägt Ihnen Michèle Som, eine ausgebildete Germanistin, vor, über die außergewöhnliche Geschichte hinauszugehen, um gemeinsam über ihre pädagogische und erzieherische Bedeutung nachzudenken. Treffpunkt in der Mediathek – Für alle Altersgruppen

