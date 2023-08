Photos insolites Médiathèque d’Arudy Arudy, 19 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Mais où est l’insolite ? L’œil à l’affût capte des objets rares, des attitudes inhabituelles ou des situations cocasses. L’instant ou l’angle de prise de vue peuvent aussi créer de l’insolite à partir du banal. La surprise finale est que la disposition même des images peut susciter cet étonnement amusé qui fait le charme de la photographie…

Accès aux horaires d’ouverture de la médiathèque..

2023-10-19 fin : 2023-11-16 . EUR.

Médiathèque d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



But where is the unusual? The eye on the lookout captures rare objects, unusual attitudes or funny situations. The moment or the angle of the shot can also create the unusual from the banal. The final surprise is that the very layout of the images can arouse the amused astonishment that is the charm of photography…

Access during library opening hours.

Pero, ¿dónde está lo insólito? El ojo avizor capta objetos raros, actitudes insólitas o situaciones divertidas. El momento o el ángulo de la toma también pueden crear lo insólito a partir de lo banal. La sorpresa final es que la propia disposición de las imágenes puede provocar el divertido asombro que constituye el encanto de la fotografía…

Acceso durante el horario de apertura de la biblioteca.

Aber wo ist das Ungewöhnliche? Das Auge auf der Lauer fängt seltene Gegenstände, ungewöhnliche Haltungen oder komische Situationen ein. Auch der Zeitpunkt oder der Winkel der Aufnahme können aus dem Banalen das Ungewöhnliche machen. Die letzte Überraschung besteht darin, dass die Anordnung der Bilder selbst jenes amüsierte Erstaunen hervorrufen kann, das den Reiz der Fotografie ausmacht…

Zugang während der Öffnungszeiten der Mediathek.

