Qui a refroidi Lemaure ? Une BD dont vous serez les héros… Médiathèque d’Arudy Arudy, 14 septembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Ce matin là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les occupants de l’immeuble, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… Nul doute qu’à l’issue de l’enquête vous tiendrez le coupable ! Une expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en famille….

2023-09-14 fin : 2023-10-12 . EUR.

Médiathèque d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



That morning, at 26 rue Dampierre, a young man was found defenestrated. None of the building’s occupants saw anything. Suicide, murder, what happened? PJ legend Séraphin Limier hires you as a trainee detective. Armed with an interactive tablet, you’ll walk through the plot, collect clues and question witnesses… There’s no doubt that at the end of the investigation, you’ll find the culprit! A new kind of experience to be enjoyed solo, in tandem or with the whole family…

Esa mañana, en el número 26 de la calle Dampierre, encontraron a un joven defenestrado. Ninguno de los ocupantes del edificio vio nada. Suicidio, asesinato, ¿qué pasó? Séraphin Limier, una leyenda del PJ, te contrata como detective en prácticas. Armado con una tableta interactiva, venga a explorar la trama, recoja pistas, interrogue a los testigos… No hay duda de que al final de la investigación encontrarás al culpable Es un nuevo tipo de experiencia, para disfrutar solo, en tándem o con toda la familia…

An diesem Morgen wird in der Rue Dampierre 26 ein junger Mann defenestriert aufgefunden. Von den Bewohnern des Gebäudes hat niemand etwas gesehen. Selbstmord, Mord, was ist passiert? Seraphim Limier, eine Legende der PJ, stellt Sie als Inspektor in der Ausbildung ein. Mit einem interaktiven Tablet ausgestattet, durchstreifen Sie die Schauplätze der Intrige, sammeln Indizien, befragen Zeugen… Zweifellos werden Sie am Ende der Ermittlungen den Schuldigen finden! Ein neuartiges Erlebnis, das Sie allein, im Tandem oder mit der Familie erleben können…

