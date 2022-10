Des p’tites bêtes Médiathèque d’Arnouville, 10 juin 2023, Arnouville.

Des p’tites bêtes Samedi 10 juin 2023, 10h30 Médiathèque d’Arnouville

Entrée libre

Accompagnée par Arthur Maréchal et sa guitare, Christèle Pimenta titille les sensations au travers des péripéties de ces p’tites bêtes qui nous dérangent.

Médiathèque d’Arnouville Rue d’Auxerre Arnouville 95400

Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes

et parfois même dans les cheveux ! Y’en a des très grandes, très

impressionnantes et des toutes petites petites, si petites qu’on ne

les voit même pas ! Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et

qui sentent pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues et des qui

piquent pour de bon !

En rimes, dégoûtant et répugnant, sur du disco très rétro et en deux

temps trois mouvements, Christèle Pimenta tente toujours plus le

débordement… d’imagination !

renseignements : 01 39 85 39 96



