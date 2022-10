Tranquilla, la tortue têtue Médiathèque d’Arnouville Arnouville Catégorie d’évènement: Arnouville

Tranquilla, la tortue têtue Médiathèque d’Arnouville, 11 février 2023, Arnouville. Tranquilla, la tortue têtue Samedi 11 février 2023, 16h00 Médiathèque d’Arnouville

Entrée libre

Dans une histoire qui n’est pas sans rappeler la célèbre fable de La Fontaine, Thérésa Berger interprète avec ingéniosité les étranges personnages imaginés par Michael Ende. Médiathèque d’Arnouville Rue d’Auxerre Arnouville 95400 Un beau matin, la tortue Tranquilla entend que tous les animaux du

royaume sont conviés à la noce du sultan Léo. Décidée à participer à

la fête, elle quitte son olivier centenaire pour partir à la recherche de

la grotte où sera célébrée la cérémonie. Sur un air entêtant, les jeunes

spectateurs accompagnent la tortue dans sa marche imperturbable.

Dans une histoire qui n’est pas sans rappeler la célèbre fable de La

Fontaine, Thérésa Berger interprète avec ingéniosité les étranges

personnages imaginés par Michael Ende. L’auteur allemand est

connu en France pour l’adaptation cinématographique de son oeuvre

« L’histoire sans fin». MÉDIATHÈQUE

Renseignements : 01 39 85 39 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T16:00:00+01:00

2023-02-11T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Arnouville Autres Lieu Médiathèque d'Arnouville Adresse Rue d'Auxerre Ville Arnouville Age minimum 3 Age maximum 12 lieuville Médiathèque d'Arnouville Arnouville

Médiathèque d'Arnouville Arnouville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

Tranquilla, la tortue têtue Médiathèque d’Arnouville 2023-02-11 was last modified: by Tranquilla, la tortue têtue Médiathèque d’Arnouville Médiathèque d'Arnouville 11 février 2023 Arnouville Médiathèque d'Arnouville Arnouville

Arnouville