Entrée libre

Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé l’araignée, le loup a les crocs et un fantôme a le blues… Médiathèque d’Arnouville Rue d’Auxerre Arnouville 95400 Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé l’araignée,

le loup a les crocs et un fantôme a le blues. Ils ont fait appel à une

conteuse pour les sortir de leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! Tous

en prennent pour leur grade. Accompagnée de sa guitare, Hélène

Palardy raconte les déboires de ces méchants qui tremblent sur des

airs rock, reggae et flamenco. Des histoires chahutées avec l’énergie. Renseignement : 01 39 85 39 96

