Entrée libre

Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil pour ne pas finir avalés ! Médiathèque d’Arnouville Rue d’Auxerre Arnouville 95400 Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil pour ne pas finir

avalés ! Ils se cachent dans la forêt, attendent leur moment pour se jeter

sur les petites filles qui vont voir leur grand-mère ou sur les petits garçons

perdus. Même, ils peuvent frapper à votre porte… Ils ont des formes

effrayantes, loup, ogre ou renard…

« À rebrousse-poil » est un tour de contes où Monia Lyorit revisite des

versions traditionnelles moins connues comme « Le Petit Chaperon

rouge » ou « Les Trois petits cochons ». Tour à tour, les personnages

apparaissent sous forme de cartoons portés par un récit dynamique et

décalé !

Renseignements : 01 39 85 39 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T17:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00

Age minimum 5 Age maximum 10

