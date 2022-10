Exposition « Les solidarités » Médiathèque d’Arnouville Arnouville Catégorie d’évènement: Arnouville

Exposition « Les solidarités » Médiathèque d’Arnouville, 26 novembre 2022, Arnouville. Exposition « Les solidarités » Samedi 26 novembre, 15h00 Médiathèque d’Arnouville Entre engagement, fraternité, universalisme et poésie, leurs images nous invitent à poser un autre regard sur le monde. Médiathèque d’Arnouville Rue d’Auxerre Arnouville 95400 DU 26/11 AU 18/12 Ronis, Boubat, Charbonnier, Viollon… Certains sont célèbres, d’autres

peu connus, mais tous ont été qualifiés de photographes humanistes, car

ils plaçaient l’être humain au centre de leur propos. Entre engagement,

fraternité, universalisme et poésie, leurs images nous invitent à poser un

autre regard sur le monde. Renseignement : 01 39 85 39 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T15:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Arnouville Autres Lieu Médiathèque d'Arnouville Adresse Rue d'Auxerre Ville Arnouville Age maximum 99 lieuville Médiathèque d'Arnouville Arnouville

Médiathèque d'Arnouville Arnouville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

Exposition « Les solidarités » Médiathèque d’Arnouville 2022-11-26 was last modified: by Exposition « Les solidarités » Médiathèque d’Arnouville Médiathèque d'Arnouville 26 novembre 2022 Arnouville Médiathèque d'Arnouville Arnouville

Arnouville