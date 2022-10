Festival de Pop Culture Médiathèque d’Arnouville Arnouville Catégorie d’évènement: Arnouville

Entrée libre

Expos – Rencontres – Projections – BD – BD-Concert – Jeux – Ateliers Médiathèque d’Arnouville Rue d’Auxerre Arnouville 95400 MERCREDI 2 NOVEMBRE À 15 H

« DESSINE TON CHIBI » – ATELIER DESSIN MANGA

Initiez-vous à la réalisation du chibi, petit personnage de manga populaire et déclinable selon

vos goûts.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE D’ARNOUVILLE – À PARTIR DE 12 ANS SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15 H

LA POP CULTURE – CONFÉRENCE

Qu’est-ce que la pop culture ? Comment comprendre ce vaste melting-pot qui réunit

aujourd’hui les générations sur plusieurs continents ?

À travers vingt oeuvres cultes tirées de la littérature, du cinéma, de la BD ou de la télévision,

contemporaines ou remontant au XVIIIe siècle voire à l’Antiquité, découvrez les genres

fondateurs d’une culture désormais incontournable. Durant 90 minutes, le journaliste

spécialisé Matthieu Pinon vous emmène en voyage à travers les univers imaginaires qui font

rêver petits et grands. Pirates, extraterrestres, super-héros, elfes, zombies et robots n’auront

bientôt plus de secrets pour vous !

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE D’ARNOUVILLE – À PARTIR DE 15 ANS Renseignements : 01 39 85 39 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-02T15:00:00+01:00

2022-11-05T16:30:00+01:00

