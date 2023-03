Conférence « Le musée d’histoire naturelle d’Arles » Médiathèque d’Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Conférence « Le musée d’histoire naturelle d’Arles » Médiathèque d’Arles, 3 juin 2023, Arles. Conférence « Le musée d’histoire naturelle d’Arles » Samedi 3 juin, 15h30 Médiathèque d’Arles Dans le cadre de l’exposition « L’ancien musée d’histoire naturelle d’Arles et ses herbiers », Carole Nanni, Guide conférencière, vous fera découvrir lors d’une conférence, l’histoire du musée d’histoire naturelle d’Arles, aujourd’hui disparu. Médiathèque d’Arles place Félix Rey 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

