L’ancien musée d’histoire naturelle d’Arles et ses herbiers 2 et 3 juin Médiathèque d’Arles entrée libre

Contrairement à ses voisines, Avignon, Nîmes ou Marseille, la ville d’Arles n’a plus de musée d’histoire naturelle et pourtant, ce musée a bien existé. Il fut créé en 1825 dans l’Hôtel de ville.

L’exposition propose de mettre en valeur les collections botanique et ornithologique de l’ancien muséum et de cerner la culture scientifique arlésienne du XIXe siècle.

Exposition réalisée par la Médiathèque de la ville d’Arles, en partenariat avec le Service du patrimoine de la Ville, le musée Réattu, et le muséum Esprit Requien d’Avignon.

Médiathèque d’Arles place Félix Rey 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T13:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

©Médiathèque Arles