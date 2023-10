Poil noir et Plume noire de Ladji Diallo – le conte est bon Médiathèque Danièle Damin Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Poil noir et Plume noire de Ladji Diallo – le conte est bon
Samedi 2 décembre à 15h30
Médiathèque Danièle Damin Toulouse

Conte – Légendes – Chanson Histoire d’une hyène… noire, oui noire comme la panthère ! Qui a les crocs, qui a la dalle. Qui trouvera un moyen pas très net pour satisfaire son estomac. Histoire d’un beau bélier noir. Faut pas le chercher. Il peut vous foutre la frousse, surtout si vous touchez à ceux qu’il aime. Histoire d’un oiseau noir. Lui on ne sait pas pourquoi il est là. Il n’a rien demandé. Mais grâce à lui, un garçon amoureux trouvera le bonheur. Dans Poil noir et Plume noire, Ladji Diallo nous invite à le suivre en contes et en chansons jusqu’en Afrique, là où tout est possible. À partir de 6 ans

Durée : 50 min

Inscription au 05 34 24 50 42

Inscription au 05 34 24 50 42
Médiathèque Danièle Damin, Toulouse

2023-12-02T15:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

