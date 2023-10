Et si on parlait de santé mentale ? Médiathèque Danièle Damin Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Et si on parlait de santé mentale ? Médiathèque Danièle Damin Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse. Et si on parlait de santé mentale ? Samedi 14 octobre, 14h30 Médiathèque Danièle Damin Samedi 14 octobre de 14h30 à 16h30 Plateau radio animé par l’association Microsillons. Présentation des Groupes d’Entraide Mutuelle par les adhérents de Microsillons. Invitation à prendre le micro pour échanger sur les représentations de la folie et la stigmatisation des souffrances psychiques. Médiathèque Danièle Damin

