Initiation au montage vidéo numérique avec une tablette graphique

Médiathèque Danièle Damin
Toulouse

Mercredi 13 septembre, 15h00

Stop motion – Création, Numérique
13 septembre, 15h-17h

Avec des jouets et figurines de récupération, ainsi que des décors papier réalisés en interne, venez monter votre propre film d'animation en stop motion (image par image) et recevez-le à l'issue de l'atelier sur votre messagerie !

A partir de 8 ans, sur inscription au 05.34.24.50.42 et sur mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr.

