Toulouse RUGBY : Gueules d’Ange Médiathèque Danièle Damin Toulouse, 8 septembre 2023, Toulouse. RUGBY : Gueules d’Ange 8 septembre – 27 octobre Médiathèque Danièle Damin Du 8 septembre au 28 octobre Exposition photos de Sophie Gisclard, diplômée de l’ETPA Toulouse (École technique privée de Photographie et de Game Design). Les inégalités entre les femmes et les hommes persistent dans le secteur sportif : au sein des postes occupés dans les fédérations, dans la médiatisation, et bien évidemment dans la pratique même de certaines disciplines sportives. Le rugby véhicule encore aujourd’hui une image de force masculine, de virilité, pourtant… Gueules d’Ange est une exposition qui vise à changer ces représentations. En partenariat avec l’Espace Diversités et Laïcité. Médiathèque Danièle Damin Médiathèque Danièle Damin, Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/rugby-gueules-dange/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

