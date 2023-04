Devenez cinéaste ! Médiathèque Danièle Damin Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Devenez cinéaste ! Médiathèque Danièle Damin, 10 juin 2023, Toulouse. Devenez cinéaste ! Samedi 10 juin, 14h30 Médiathèque Danièle Damin Samedi 10 juin à 14h30

Découvrez l’art du montage d’images et de son avec la table Mash-Up, pour créer votre petit film.

À partir de 12 ans

Inscription 05 34 24 50 42

Médiathèque Danièle Damin, Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T16:30:00+02:00

