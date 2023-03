Sauvons les arbres ! Médiathèque Danièle Damin, 18 avril 2023, Toulouse.

Rencontre avec des acteurs engagés en faveur de la sauvegarde et protection des arbres et des forêts. Avec Francis Hallé, botaniste et biologiste, spécialiste des arbres et des forêts tropicales, à l’initiative de l’association Francis Hallé pour la forêt primaire, également auteur de nombreuses publications, dont Pour une forêt primaire en Europe de l’Ouest, Le Radeau des Cimes, Plaidoyer pour l’arbre…. Thomas Brail, fondateur et co-président du Groupe National de Surveillance des Arbres (GNSA) et auteur du livre L’Homme qui sauvait des arbres et le Collectif Micro-forêts Toulouse, collectif de citoyens créé en 2020 dans le but d’organiser la plantation de la première la micro-forêt à Toulouse, la micro-forêt des Géants.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec Francis Hallé et Thomas Brail.

Médiathèque Danièle Damin, Toulouse

2023-04-18T18:00:00+02:00 – 2023-04-18T20:00:00+02:00

Rencontre Tout public