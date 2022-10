RENCONTRE AVEC MARIE CHETRIT : UN NOUVEL ECLAIRAGE SUR L’ÉDUCATION POSITIVE Médiathèque Danièle Damin Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

RENCONTRE AVEC MARIE CHETRIT : UN NOUVEL ECLAIRAGE SUR L'ÉDUCATION POSITIVE

Mardi 31 mai à 18h
Médiathèque Danièle Damin, Toulouse

Marie Chetrit, scientifique de formation et de profession mais littéraire de cœur, partage sur son blog de petits textes sur les moments rigolos ou exaspérants de sa vie familiale.

Marie Chetrit, scientifique de formation et de profession mais littéraire de cœur, partage sur son blog de petits textes sur les moments rigolos ou exaspérants de sa vie familiale. Elle a aussi écrit un livre Éducation positive : une question d’équilibre qui décrypte les idées reçues et la pression qui peut s’exercer sur les jeunes parents aujourd’hui. Elle viendra vous présenter ses écrits et échanger sur ce vaste sujet.

Présence de la librairie le chameau sauvage pour une vente dédicace à l’issue de la rencontre.

Durée : 1h30

