Petits plus de l’été (+ de 6 ans) Médiathèque Danièle Damin Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Petits plus de l’été (+ de 6 ans) Médiathèque Danièle Damin, 16 juillet 2019, Toulouse. Petits plus de l’été (+ de 6 ans) 16 – 30 juillet 2019 Médiathèque Danièle Damin Pendant les 3 dernières semaines de juillet à 15h mardi : on joue mercredi : on regarde un film jeudi : on bricole vendredi : on écoute des histoires Médiathèque Danièle Damin Médiathèque Danièle Damin, Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Pendant les 3 dernières semaines de juillet à 15h mardi : on joue

mercredi : on regarde un film

jeudi : on bricole

vendredi : on écoute des histoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-16T15:00:00+02:00

2019-07-31T06:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Danièle Damin Adresse Médiathèque Danièle Damin, Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Ville Toulouse lieuville Médiathèque Danièle Damin Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Danièle Damin Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Petits plus de l’été (+ de 6 ans) Médiathèque Danièle Damin 2019-07-16 was last modified: by Petits plus de l’été (+ de 6 ans) Médiathèque Danièle Damin Médiathèque Danièle Damin 16 juillet 2019 Médiathèque Danièle Damin Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne