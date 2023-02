Fanfare d’ombres chinoises ! Mediatheque Daniel-Rondeau Épernay Catégories d’Évènement: Épernay

Par Clémence, bibliothècaire jeunesse

pour les enfants de 0 à 4 ans, durée 20 min Viens découvrir l'album Tralali, la musique des petits bruits

de Benjamin Chaud en ombres chinoises.

pour les enfants de 0 à 4 ans, durée 20 min Viens découvrir l’album Tralali, la musique des petits bruits

de Benjamin Chaud en ombres chinoises. Samedi 18 mars, 10h30

Médiathèque Daniel-Rondeau,

4 rue Gabriel Fauré, 51200 Epernay

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

2023-03-18T10:30:00+01:00

2023-03-18T11:00:00+01:00

