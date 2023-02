Place aux bébé joueurs ! Mediatheque Daniel-Rondeau Épernay Catégories d’Évènement: Épernay

Marne

Place aux bébé joueurs ! Mediatheque Daniel-Rondeau, 11 mars 2023, Épernay. Place aux bébé joueurs ! Samedi 11 mars, 10h30 Mediatheque Daniel-Rondeau Moment de jeux partagés pour les petits Mediatheque Daniel-Rondeau 4 rue Gabriel Fauré, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est Avec Sylvie et Isabelle, bibliothècaires jeunesse

*Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte * Pour cette session, les bébés joueurs s’installent

à la médiathèque Daniel-Rondeau ! Venez découvrir nos nouveautés pour les tout-petits et

partager ce moment avec votre enfant ! *Samedi 11 mars, en continu de 10h à 12h **

*Médiathèque Daniel-Rondeau, salle du forum **

*Entrée libre dans la limite des places disponibles. *

2023-03-11T10:30:00+01:00

2023-03-11T12:00:00+01:00

