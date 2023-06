Lecture ciné : Familles, je vous (h)aime Médiathèque d’Angerville Angerville, 21 juillet 2023, Angerville.

Lecture ciné : Familles, je vous (h)aime Vendredi 21 juillet, 16h00 Médiathèque d’Angerville

Avec Sandrine Briard et Isabelle Ben Soussan.

Une salle. Deux comédiennes. Des livres. Un écran. Des courts-métrages. La Lecture-Ciné peut commencer.

Savant mélange de textes lus à haute voix et de courts-métrages, elle crée des instants de dialogues entre les mots et les images.

Ici, la lecture-ciné rend hommage à la famille, un lieu de partage, de discorde, de tendresse, de questionnement et de joie.

Dès 7 ans.

Médiathèque d’Angerville 17 rue Jacob 91670 Angerville Angerville 91670 Essonne Île-de-France 01 64 59 23 83 http://bibliotheques.caese.fr

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

©Compagnie Simagine