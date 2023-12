Le Grimoire aux histoires Médiathèque Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne Le Grimoire aux histoires Médiathèque Dangé-Saint-Romain, 3 février 2024, Dangé-Saint-Romain. Le Grimoire aux histoires Samedi 3 février 2024, 11h00 Médiathèque À partir de 3 ans, sur inscription. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T11:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:00:00+01:00

Préparez-vous à prononcer la formule magique pour libérer les mystérieuses histoires cachées dans le grimoire de la bibliothécaire.

Médiathèque
Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain
Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine
05 49 93 19 86
mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

