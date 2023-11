Vendredi de l’orgue délocalisé à la médiathèque Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Vendredi de l’orgue délocalisé à la médiathèque Médiathèque d’Amilly Amilly, 24 novembre 2023, Amilly. Vendredi de l’orgue délocalisé à la médiathèque Vendredi 24 novembre, 18h00 Médiathèque d’Amilly Rendez-vousle vendredi 24 novembre à 18h dans l’auditorium de la médiathèque pour un vendredi de l’orgue exceptionnel ! Participez au concert commenté par Joseph Rassam. Au programme : Toccatas de Bach au clavecin. Entrée libre et gratuite Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

