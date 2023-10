Ciné-Mômes à la médiathèque – Cycle « l’aventure en duo » Médiathèque d’Amilly Amilly, 18 novembre 2023, Amilly.

Ciné-Mômes à la médiathèque – Cycle « l’aventure en duo » Samedi 18 novembre, 15h00 Médiathèque d’Amilly

A deux, on est toujours plus fort, on a plus d’idées… et on a moins peur.

Duos tendres ou duos de choc, ce cycle de longs-métrages propose de partir à l’aventure ; où l’entraide et la complicité seront indispensables pour toucher au but.

Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

