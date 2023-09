Jeu collaboratif à la médiathèque : « nos enfants et les écrans » Médiathèque d’Amilly Amilly, 22 septembre 2023, Amilly.

Jeu collaboratif à la médiathèque : « nos enfants et les écrans » Vendredi 22 septembre, 19h00 Médiathèque d’Amilly

Après une première rencontre, en novembre 2022, autour du sujet de l’impact des écrans sur les enfants, Edwige Rouver – enseignante spécialisée – et Lorie Chardonnet – conseillère conjugale et familiale – vous proposent de parcourir cette problématique autour d’un jeu de société. Ce jeu, crée par l’Ireps Nouvelle-Aquitaine, a été conçu pour sensibiliser les familles aux enjeux du numérique, et vise à favoriser les échanges entre parents sur leurs préoccupations, leurs expériences, leurs connaissances et savoir-faire, donner de l’information et des repères sur l’usage du numérique.

Public parental. Sur réservation.

Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T19:00:00+02:00 – 2023-09-22T21:00:00+02:00

2023-09-22T19:00:00+02:00 – 2023-09-22T21:00:00+02:00