Conférence – Exploration nocturne à la rencontre des chauves-souris Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Conférence – Exploration nocturne à la rencontre des chauves-souris Médiathèque d’Amilly Amilly, 12 août 2023, Amilly. Conférence – Exploration nocturne à la rencontre des chauves-souris Samedi 12 août, 20h00 Médiathèque d’Amilly Conférence/diaporama d’Yves David, de l’association Gâtinais Nature, suivie d’une sortie sur le site des plans d’eau. Tout public, gratuit.

Contact : developpement-durable-mobilite@amilly45.fr

02 38 28 76 08 Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:developpement-durable-mobilite@amilly45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T20:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:00:00+02:00

2023-08-12T20:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Médiathèque d'Amilly Adresse 45200 amilly Ville Amilly Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque d'Amilly Amilly

Médiathèque d'Amilly Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/