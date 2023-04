« L’ogresse qui s’est fait manger » : conte franco-japonais à la médiathèque Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

« L’ogresse qui s’est fait manger » : conte franco-japonais à la médiathèque Médiathèque d’Amilly, 3 juin 2023, Amilly. « L’ogresse qui s’est fait manger » : conte franco-japonais à la médiathèque Samedi 3 juin, 10h30 Médiathèque d’Amilly « L’ogresse qui s’est fait manger » est un conte japonais qui n’est pas sans rappeler l’histoire du chat botté ou les légendes russes de la sorcière Baba Yaga. Nathalie et Frédéric, de l’association amilloise Geizazen – qui souhaite faire découvrir les cultures asiatiques et ses arts traditionnels -, vous proposent son récit dans une forme peu banale.

Sous la forme du kamishibai, petit théâtre transportable à bicyclette, populaire au Japon avant la télévision dans tous les foyers, Nathalie narre en français tandis que Frédéric fait entendre le texte en japonais. Et pour une totale immersion dans cet univers onirique, ils porteront des costumes traditionnels japonais pour l’occasion.

Durée : 40 min. Accompagné d’une exposition d’affiches développant des éléments culturels japonais du conte en s’appuyant sur des illustrations de mangas. Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

