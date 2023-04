DYS’CUTONS : rencontre autour des troubles DYS Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

DYS’CUTONS : rencontre autour des troubles DYS Médiathèque d’Amilly, 27 mai 2023, Amilly. DYS’CUTONS : rencontre autour des troubles DYS Samedi 27 mai, 10h00 Médiathèque d’Amilly Public parental et professionnel, sans réservation

Les rencontres « DYS’cutons » sont l’occasion de réunir les parents et/ou les professionnels en lien avec les enfants atteints de troubles DYS pour un temps d’échange, et de partage de ressources.

Elles ont lieu régulièrement dans tout le réseau des bibliothèques Agorame.

Pour cette rencontre du mois de mai, Valérie, bibliothécaire Agorame, vous présentera les ressources du réseau : liseuses vocales, souris scanner, étiquettes pour les claviers, logiciel Dys Vocal et des ressources en ligne – hors Médiathèque numérique – utiles et pratiques à connaître. Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T12:00:00+02:00

