Découvrez ou redécouvrez le répertoire d’orgue et de clavecin ainsi que la musique vocale de Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) à l’occasion d’un “Vendredi de l’orgue” délocalisé et commenté, le 26 mai de 18h à 19h à l’auditorium de la médiathèque d’Amilly.

Au programme : Toccatas, Fantaisies, Danses et Variations sur des thèmes populaires ou des psaumes.

Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

2023-05-26T18:00:00+02:00 – 2023-05-26T19:00:00+02:00

