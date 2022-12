Clavecin à la médiathèque Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Clavecin à la médiathèque Médiathèque d’Amilly, 16 décembre 2022, Amilly. Clavecin à la médiathèque Vendredi 16 décembre, 18h00 Médiathèque d’Amilly Clavecin à la médiathèque Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Délocalisation exceptionnelle des Vendredis de l’orgue à la médiathèque ce vendredi 16 décembre à 18h ! Retrouvez Joseph Rassam à l’auditorium pour une présentation illustrée (au clavecin et en images) du compositeur allemand Dieterich Buxtehude (1637-1707) et son « stylus Fantasticus »… Style musical du baroque allemand caractérisé par la virtuosité, l’invention et l’improvisation, et sans fil mélodique. Les épisodes d’une même pièce se succèdent sans continuité de tempo et de rythme, de tonalité, d’affect

Médiathèque d'Amilly
45200 amilly
Amilly
Loiret

