Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:fsmontargois@gmail.com »}]

L’association Femmes solidaires se mobilise avant la Journée internationale pour l’éradication des violences faites aux femmes du 25 novembre.

Le samedi 19 novembre à 20h, elle propose dans l’auditorium de la médiathèque un spectacle écrit et joué par Barbara Moreau, Mon amie la chose, « à la mémoire de celle qui, entre les mains d’un criminel décomplexé, n’a été qu’un objet, une simple chose ».

Gratuit sur réservation à fsmontargois@gmail.com

Extrait du dossier de presse de Barbara Moreau :

« Je m’appelle Barbara Moreau. Je suis écrivaine et comédienne à Auxerre (89).

J’ai écrit et j’interprète un Seul en scène intitulé Mon Amie la chose, en hommage à mon amie de jeunesse, Sylvie Baton, violée et assassinée en 1989, à Avallon. Son

assassin, un pervers sexuel, ne sera identifié qu’en 2007, soit 18 ans après le crime.

En 2011, j’assiste à son procès. Je prends des notes et des années plus tard, j’écris ce texte dans lequel je transporte le spectateur au tribunal d’Auxerre pour le faire assister

aux débats en direct, mais aussi à ce qui se passe dans ma tête : mes pensées, mes réflexions, ma peine, ma colère mais aussi les souvenirs qui rayonnent.

Mon Amie la chose sensibilise au thème des violences faites aux femmes. Pas seulement : c’est aussi un beau moment de théâtre, émouvant et rassembleur. Cette pièce plus que jamais nécessaire permet d’aborder des questions essentielles telles que la liberté des jeunes filles, le viol, la responsabilité citoyenne de chacun, l’urgence à briser le silence. »



