Challeng’joueurs Vendredi 15 mars 2024, 18h30 Médiathèque d’Albi-Cantepau Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50

Nuit des ados spéciale jeux

Que diriez-vous d’investir les locaux de la médiathèque d’Albi Cantepau le temps d’une soirée spéciale jeux ? Au programme : jeux vidéo et jeux de plateau rien que pour les ados… Tu es joueur ou joueuse ? Tu aimes les challenges ? Nous te proposons de participer à la première « Nuit des ados » de la médiathèque !

Prévoir un pique-nique.

Pour les 12 / 16 ans

2024-03-15T18:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00

