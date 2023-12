1,2,3 soleil Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi, 22 février 2024 09:15, Albi.

1,2,3 soleil Jeudi 22 février 2024, 10h15 Médiathèque d’Albi-Cantepau Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50.

Viens découvrir et tester les jeux de société sélectionnés par les bibliothécaires.

Séance en lien avec la thématique « Nature sauvage » : Jeux sauvages !

À partir de 5 ans.

Médiathèque d’Albi-Cantepau 5 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 50 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 50 »}] Lundi : 14h-18h

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 13h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h et 14h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-18h Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-22T10:15:00+01:00 – 2024-02-22T11:45:00+01:00

