Histoires d’amour Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi, 8 février 2024, Albi.

Histoires d’amour Jeudi 8 février 2024, 12h15, 14h30 Médiathèque d’Albi-Cantepau Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T12:15:00+01:00 – 2024-02-08T13:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T14:30:00+01:00 – 2024-02-08T15:15:00+01:00

Sieste culturelle

Le temps d’une pause méridienne, confortablement installés bien au chaud dans un transat… Voilà ! Vous êtes prêts pour une sieste sonore autour de l’amour juste avant la saint Valentin… Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les mots (au gré d’extraits choisis : textes, musiques, dialogues de films…). Une parenthèse culturelle pour poursuivre agréablement votre journée !

Deux séances (durée : 45 min) :

– 12h15

– 14h30

Adultes / adolescents à partir de 13 ans.

Médiathèque d’Albi-Cantepau 5 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 50 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 50 »}] Lundi : 14h-18h

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 13h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h et 14h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-18h Accès libre et gratuit